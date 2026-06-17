Прокуратура просит проверить возлюбленного блогерши Лерчек
Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную судебно-медицинскую экспертизу
Прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы ходатайство о проведении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Поводом стали публикации в соцсетях. Внимание надзорного органа привлекло то, что подсудимая в день сеанса химиотерапии рассказала подписчикам о тренировке в спортзале с поднятием тяжестей, хотя незадолго до этого сообщала об операции по восстановлению позвонков, разрушенных метастазами. В документах указано, что «общественность возмущена» поведением Лерчек, а «такие упражнения» после вмешательства «не только противопоказаны, но и невозможны физически».
«Ходатайствую об истребовании медицинской карты подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны и назначении в отношении нее [повторной] комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы», — говорится в сообщении.Кроме того, ведомство просит проверить отца младшего ребенка блогера, танцора Луиса Сквирччиариани. В заявлении отмечается, что, «несмотря на тяжелый диагноз, предполагающий практически прикованность к постели», Лерчек продолжает освещать свою жизнь в интернете через аккаунт сожителя. Ранее суд уже отказывал прокуратуре в запросе в онкологический центр Блохина и в проведении консилиума врачей, а уголовное дело в отношении блогера было приостановлено.