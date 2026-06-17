Прокуратура просит проверить возлюбленного блогерши Лерчек

17 июня 2026, 09:56

Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную судебно-медицинскую экспертизу

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы ходатайство о проведении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.





Поводом стали публикации в соцсетях. Внимание надзорного органа привлекло то, что подсудимая в день сеанса химиотерапии рассказала подписчикам о тренировке в спортзале с поднятием тяжестей, хотя незадолго до этого сообщала об операции по восстановлению позвонков, разрушенных метастазами. В документах указано, что «общественность возмущена» поведением Лерчек, а «такие упражнения» после вмешательства «не только противопоказаны, но и невозможны физически».

«Ходатайствую об истребовании медицинской карты подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны и назначении в отношении нее [повторной] комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы», — говорится в сообщении.