«Ситуация не очень хорошая»: Что ждет Лерчек после повторной проверки ее здоровья

17 июня 2026, 14:00

Адвокат Бенхин: Блогера Лерчек могут вновь привлечь к следствию

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Прокуратура может инициировать дополнительные следственные мероприятия в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) при повторной проверке ее медицинских показаний. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин.





По словам юриста, у надзорного ведомства уже есть серьезные основания сомневаться в достоверности онкологического диагноза, который ранее стал причиной приостановки уголовного преследования. Спикера цитирует NEWS.ru.





«Ситуация для Лерчек не очень хорошая. Лерчек, возможно, доигралась. Если докажут, что рак Лерчек был симулирован, то это обернется ей букетом статей», — прокомментировал Бенхин.