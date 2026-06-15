Онкобольная Лерчек посетила свадьбу на высоких каблуках и поймала букет невесты

15 июня 2026, 06:38

Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) пришла на свадебное торжество знакомой на высоких каблуках, несмотря на онкологическое заболевание, и поймала букет невесты. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на видео с мероприятия, которое разлетелось по Интернету.