Онкобольная Лерчек посетила свадьбу на высоких каблуках и поймала букет невесты
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) пришла на свадебное торжество знакомой на высоких каблуках, несмотря на онкологическое заболевание, и поймала букет невесты. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на видео с мероприятия, которое разлетелось по Интернету.
Чекалина появилась на свадьбе друзей вместе со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини. Многодетная мама выбрала для выхода в свет короткое белое платье, на ней также был парик — из-за лечения у Валерии выпали волосы.
На кадрах, которые потрясли пользователей, видно, что Чекалина активно веселилась, не позволяя печальному диагнозу ограничивать свои действия. Блогер даже сумела перехватить заветный букет. Под клипом комментаторы обратили внимание, что знаменитость уверенно передвигалась по залу на довольно высоких каблуках.
Ранее Лерчек посетила в Москве несколько светских мероприятий за два дня: фестиваль современного искусства «Традиции и современность» и событие от компании «Феномен культуры». Блогер избегала излишнего общения с журналистами, но призналась, что чувствует себя достаточно хорошо. Напомним, что Чекалина уже прошла шестой курс химиотерапии.
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