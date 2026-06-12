Онкобольную Лерчек видели на выставке в Гостином дворе в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), продолжающая борьбу с раком желудка четвертой стадии, посетила Московский международный фестиваль современного искусства «Традиции и современность». Мероприятие проходит в Гостином дворе с 11 по 14 июня, пишет StarHit.
33-летняя Чекалина находилась среди гостей выставки, общалась с присутствующими и позировала для фотографий. От комментариев для прессы блогерша отказалась, однако сообщила, что чувствует себя хорошо, а целью ее визита стала поддержка знакомого — Гоши Камаева.
Для выхода в свет Лерчек выбрала красное мини-платье в горошек с открытыми руками и босоножки на невысоком каблуке. Из-за последствий химиотерапии блогер использовала темный длинный парик с челкой. На опубликованных кадрах она выглядит активной и собранной.
Валерия Чекалина узнала о диагнозе после рождения четвертого ребенка — сына Даниэля. Из роддома ее перевели в онкологическую реанимацию, после чего начался курс химиотерапии. В апреле она побрилась налысо из-за выпадения волос, вызванного лечением. Близкие блогера неоднократно поясняли, что периоды относительного облегчения она использует для привычной активности, включая спорт и рабочие проекты. По словам жениха Чекалиной Луиса Сквиччиарини, физическая активность рекомендована ей лечащими врачами.
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