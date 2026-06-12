Онкобольную Лерчек видели на выставке в Гостином дворе в Москве

12 июня 2026, 21:32

Блогершу Лерчек заметили в Гостином дворе на выставке

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), продолжающая борьбу с раком желудка четвертой стадии, посетила Московский международный фестиваль современного искусства «Традиции и современность». Мероприятие проходит в Гостином дворе с 11 по 14 июня, пишет StarHit.