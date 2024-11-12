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Прокуратура проверяет законность получения блогером Литвиным военного билета

Фото: istockphoto/scaliger

Фото: istockphoto/scaliger

Прокуратура начала проверку военного билета известного блогера Михаила Литвина. У ведомства возникли серьёзные сомнения в законности его получения.
Уже есть первые подтверждения того, что документ был получен блогером незаконно — фиктивная прописка, сообщает телеграм-канал Mash. В личном деле призывника Литвина есть документ о временной регистрации в общежитии МГТУ им. Баумана и измайловском военкомате. Это и вызывает подозрения, так как в Бауманке блогер не учился и в общежитии не был. Соответственно, он не мог посещать военно-учебный центр вуза.

Однако он получил статус «ограниченно годен», после чего был отправлен в запас. Там бы Литвин и пребывал себе спокойно, если бы на шоу Амирана не похвастался, что купил военный билет за 330 тысяч рублей. Этим видео заинтересовался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин и написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить блогера.



Если факт покупки военного билета подтвердится, Литвину грозит сразу три уголовных дела по статьям: «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», «Подделка документов» и «Дача взятки должностному лицу». В общей сложности он рискует отправиться в места не столь отдалённые на 15 лет.

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#заявление
Более половины россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива
12 ноября 2024, 15:59

Фото: iStock/shironosov

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.
«37% сделают это в случае выплаты премии. 2% респондентов поступят так, если средства будут направлены на благотворительные и социальные проекты», — приводит RT комментарий аналитиков.

При этом у 35% опрошенных новогодний корпоратив в компании планируется, а 19% намерены самостоятельно организовать себе праздник.

В то же время стало известно, что в преддверии новогодних праздников билеты в театры могут подорожать. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова.

«В среднем в конце декабря – начале января цены на театральные билеты в официальных кассах могут увеличиться на 5-15%», – пояснила в беседе с АГН «Москва» Долгова.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают возможность сокращения рабочей недели перед Новым годом и продления праздничных каникул для россиян до 12 дней.

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#театр
#развлечения
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В Реутове к Новому году установят 27 праздничных ёлок и откроют катки
12 ноября 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Катки, ледяные горки, а также 27 новогодних ёлок появится в подмосковном Реутове к главному зимнему празднику, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новогодние ёлки будут расположены по следующим адресам: Юбилейный проспект, дома №№16, 40, 48, 49, 53, 54, 55, 66, 72 и 78; улица Новая, дома №№6 и 18; Носовихинское шоссе, дома №№23, 25, 27, 37 и 43; улица Октября, дома №№18 30 и 52; улица Ленина, дом №15; Садовый проспект, дом №9; улица Академика Челомея, дом №9; улица Реутовских Ополченцев, дом №6; улица Мира, дом №22; улица Некрасова, дом №20; Транспортная улица, дом №27», — говорится в сообщении.
Ледяные горки будут оборудованы у дома №2 по Юбилейному проспекту и у дома №20 по улице Некрасова. Кроме того, в городе будет функционировать восемь катков, самые большие — на территории Центрального парка.

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#реутов
#новый год
#ёлки
#каток
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В Клину купили эвакуатор для вывоза брошенных автомобилей
12 ноября 2024, 15:44

Фото: iStock / ThamKC

В Клину активизировали борьбу с бесхозными автомобилями, которые портят облик округа и вызывают недовольство жителей. Для этого закупили эвакуатор и выделили место для хранения проблемного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это стало возможным после принятия соответствующих муниципальных правовых актов. Они касаются брошенных, бесхозных и разукомплектованных автомобилей. При обнаружении таких транспортных средств межведомственная комиссия проводит проверку, владельцам направляют требование добровольно убрать машину в течение 20 дней», – говорится в сообщении.
Если информации о владельце нет, сведения о транспортном средстве будут размещены на сайте администрации городского округа Клин и в Информационном бюллетене. Если собственник не объявится через 30 дней, автомобиль эвакуируют на штрафстоянку.

При этом расходы на эвакуацию и хранение таких автомобилей будут возмещать в судебном порядке за счёт собственника.

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#клин
#автомобили
#машины
#эвакуация
#подмосковье
#московская область
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Ветеран ВОВ из Наро-Фоминска Валентина Цыганова отпраздновала 100-летие
12 ноября 2024, 15:37

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Столетний юбилей празднует сегодня жительница Наро-Фоминска Валентина Никифоровна Цыганова — ветеран Великой Отечественной войны, с днём рождения её поздравил глава городского округа Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В глазах Валентины Никифоровны, несмотря на такой почтенный возраст, всё равно заметна искра, свидетельствующая о том, что дух тех времён жив и по сей день. Улыбаясь, ветеран напомнила, что настоящая сила заключается в единстве, любви к родной земле», — сказал Роман Шамнэ.
Валентина Никифоровна родилась 12 ноября 1924 года в селе Галкино Кондровского уезда Калужской губернии. В 1941 году она поступила в Московское авиационно-техническое училище. Летом студентов эвакуировали в Омск для работы на авиазаводе, выпускавшем бомбардировщики.

В Омске Валентину Цыганову приняли в артиллерийско-техническое училище и выпустили после шестимесячного обучения с воинским званием техник- лейтенант. В 1943 году её направили на ремонтную базу под Харьковом, там она ремонтировала вышедшие из строя самолёты. Демобилизовалась Валентина Никифоровна в 1946 году. До выхода на пенсию в 2000 году она работала учительницей начальных классов и библиотекарем в школе №8 Наро-Фоминска.

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#наро-фоминск
#юбилей
#ветеран
#великая отечественная война
#роман шамнэ
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Суд в Москве оштрафовал экс-замглавреда BRIEF* Виноградову* на 60 тысяч рублей
12 ноября 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Zolnierek

Таганский районный суд города Москвы принял решение оштрафовать бывшего заместителя главного редактора объединённой редакции телеграм-канале BRIEF* Екатерину Виноградову*. Причиной стало двукратное нарушение ею законодательства об иноагентах.
По сообщению пресс-службы суда, Винокурова* была признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). По каждому из протоколов ей предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Такой же штраф получил бывший главный редактор объединённой редакции BRIEF* Владимир Дергачёв*. Он и его заместитель Винокурова* признаны виновными в том, что участвовали в производстве либо распространении юридическим лицом, признанным иноагентом, материалов без соответствующей маркировки.

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* Внесены в реестр иноагентов Минюстом РФ
#штраф
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#коап
#рф
#иноагенты
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Подмосковье приглашают на форум «Арктика» в Петербурге
12 ноября 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Roi Shomer

XIV Международный форум Арктика: настоящее и будущее им. Чилингарова пройдет в Северной столице в период 12-13 декабря, сообщили в Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников».
Мероприятие поможет реализовать национальные цели развития страны на период до 2030 года в Арктической зоне России. Будет обсуждаться тема «Человекоцентричная Арктика как приоритет».

Речь идет о том, чтобы обеспечить устойчивое развитие АЗРФ и реализовать человеческие потребности, а также вовлечь россиян в процесс освоения макрорегиона.

Подробности предстоящего события можно узнать на сайте форума.

Ранее сообщалось, когда отремонтируют городской бассейн в Ступине.

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В Подмосковье переведут в «цифру» договор на обслуживание газового оборудования

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#мир
#россия
#санкт-петербург
#форум
#новости подмосковья
#подмосковье
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В Подмосковье переведут в «цифру» договор на обслуживание газового оборудования
12 ноября 2024, 15:18

Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

Заключить договор на обслуживание газового оборудования в Московской области можно будет в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, кроме того, там же можно будет переоформить договор на поставку газа, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Мы продолжаем создавать современные сервисы, которые экономят время, силы, ресурсы жителей, делают жизнь комфортнее. Сейчас на нашем региональном портале собрано почти 400 услуг, доступных в «цифре». В рамках нового проекта, который запускаем совместно с федеральным правительством, также можно будет в электронном виде заключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. «Цифра» позволяет жителям быстрее и проще подавать заявки, поскольку многие данные будут подгружаться автоматически. А в скором времени люди смогут онлайн выбирать удобную дату визита газовщика. Кроме того, через региональный портал госуслуг теперь можно оформить вызов специалиста, если нужно настроить и запустить газовое оборудование в частном доме», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он добавил, что эти инновации повысят уровень газовой безопасности и позволят снизить риски для жителей.

Подписать договор на обслуживание газового оборудования через подмосковный портал госуслуг можно будет с помощью электронной подписи — Госключа. Если у заявителя его нет, система предложит оформить его в ходе заполнения заявки. Готовый договор поступит в личный кабинет заявителя в течение десяти рабочих дней.

Благодаря электронному обмену данными от жителей не потребуется собирать и прикладывать к заявке на обслуживание газового оборудования какие-либо документы, а статус исполнения можно будет отслеживать онлайн.

«Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования стартовал в Московской области, но постепенно мы планируем масштабировать его на всю страну. За счет обмена данными в онлайн-режиме мы объединяем коммерческие и государственные услуги в единый комплекс для повышения комфорта граждан», — заявил зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Отмечается также, что срок обработки заявки на пусконаладку газового оборудования через областной портал госуслуг составит шесть дней, а переоформления договора поставки газа — десять дней.

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#андрей воробьёв
#цифровизация
#газоснабжение
#московская область
#подмосковье
#госуслуги
#портал
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Президент Абхазии Бжания попросил граждан не поддаваться на провокации
12 ноября 2024, 15:07

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Абхазии Аслан Бжания попросил граждан не поддаваться на провокации. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что протесты в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Он стал необходимым для определения нового понятия «многофункциональные комплексы», которое впервые было упомянуто в межправительственном соглашении «Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия».

Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения, полагая, что оно подразумевает продажу России апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционных активистов были задержаны после столкновений у здания парламента. В ответ на это оппозиция перекрыла три моста, ведущие в Сухум, заявив, что движение останется заблокированным до тех пор, пока задержанные не будут освобождены.

Стянута военная техника: протесты в Абхазии, связь с Россией, что происходит сейчас
Стянута военная техника: протесты в Абхазии, связь с Россией, что происходит сейчас

По словам президента Абхазии, ситуация в республике находится под контролем властей.

Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что российским туристам в республике ничего не угрожает в связи с протестами оппозиции. Он отметил, что это внутриполитические дела, которые никоим образом не влияют на находящихся в Абхазии россиян.

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#движение
#закон
#мид
#протесты
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В финал конкурса «Моя страна — моя Россия» вышли 9 представителей Подмосковья
12 ноября 2024, 14:56

Фото: istockphoto.com/AndreiDavid

300 сильнейших участников ХХI сезона конкурса проектов «Моя страна — Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли в финал, среди них девять представителей Московской области, сообщает пресс-служба конкурса.
На конкурсе оцениваются проекты в 13 номинациях, которые охватывают практически все сферы социально-экономического развития различных территорий нашей страны.

«Финалистами конкурса от Подмосковья стали студент Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В.И. Бондаренко Антон Кардаков, ученица Химкинского лицея Кристина Александрович, ученица клинской гимназии №15 Варвара Черёмушкина, ученик СУНЦ МГУ Федор Калинин, студентка колледжа «Московия» Суман Хушерхонова, студент Российской таможенной академии Евгений Кущевой, младший научный сотрудник Коломенского археологического центра Виолетта Гусева, студентка РГУТИС Ульяна Сорокина и выпускница РГУТИС Виолетта Корниенко», — говорится в сообщении.
Защиты проектов будут проходить в онлайн-формате 23-24 ноября и 30 ноября — 1 декабря.

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#московская область
#подмосковье
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