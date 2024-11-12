Прокуратура проверяет законность получения блогером Литвиным военного билета

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Прокуратура начала проверку военного билета известного блогера Михаила Литвина. У ведомства возникли серьёзные сомнения в законности его получения.
Уже есть первые подтверждения того, что документ был получен блогером незаконно — фиктивная прописка, сообщает телеграм-канал Mash. В личном деле призывника Литвина есть документ о временной регистрации в общежитии МГТУ им. Баумана и измайловском военкомате. Это и вызывает подозрения, так как в Бауманке блогер не учился и в общежитии не был. Соответственно, он не мог посещать военно-учебный центр вуза.
Однако он получил статус «ограниченно годен», после чего был отправлен в запас. Там бы Литвин и пребывал себе спокойно, если бы на шоу Амирана не похвастался, что купил военный билет за 330 тысяч рублей. Этим видео заинтересовался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин и написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить блогера.
Если факт покупки военного билета подтвердится, Литвину грозит сразу три уголовных дела по статьям: «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», «Подделка документов» и «Дача взятки должностному лицу». В общей сложности он рискует отправиться в места не столь отдалённые на 15 лет.
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Однако он получил статус «ограниченно годен», после чего был отправлен в запас. Там бы Литвин и пребывал себе спокойно, если бы на шоу Амирана не похвастался, что купил военный билет за 330 тысяч рублей. Этим видео заинтересовался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин и написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить блогера.
Если факт покупки военного билета подтвердится, Литвину грозит сразу три уголовных дела по статьям: «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», «Подделка документов» и «Дача взятки должностному лицу». В общей сложности он рискует отправиться в места не столь отдалённые на 15 лет.
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Александр Бойцов