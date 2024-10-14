112: Блогер Литвин получил 13 суток административного ареста за удар болельщика

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На 13 суток арестовали блогера Михаила Литвина за то, что мужчина ударил болельщика на футболе, пишет Telegram-канал «112». Уточняется, что инцидент произошел в минувшую субботу, 12 октября, на игре между Lit Energy и СКА Ростов-на-Дону исполнителя Басты в Медиалиге.
Литвин признал вину, посетовав о случившемся. В частности, он хотел бы «отмотать время назад, чтобы исправить ситуацию».
Фигуранта уже привлекали к ответственности по мелкому хулиганству и штрафовали.
Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования конфликта между россиянами и мигрантами в Ленобласти. В результате произошедшего пострадали четыре человека.
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Фигуранта уже привлекали к ответственности по мелкому хулиганству и штрафовали.
Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования конфликта между россиянами и мигрантами в Ленобласти. В результате произошедшего пострадали четыре человека.
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Никита Кротов