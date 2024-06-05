Прокуратура: стримерша Бажутова осуждена на 5,5 года за фейки о ВС РФ

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За фейки о российской армии 5,5 лет заключения получила стримерша Анна Бажутова, известная в сети под ником YokoBovich. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.
«Суд назначил Бажутовой 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – сказано в сообщении.
Приговор еще подлежит обжалованию. Сейчас просуществовавший семь лет канал Бажутовой на Twitch заблокирован за нарушение правил сообщества.
По версии следствия, Бажутова распространяла ложную информацию по мотивам политической ненависти. До этого 30-летнюю стримершу заключил под стражу на два месяца Останкинский суд столицы.
Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российских войск гражданина Ирана Хоссии Хидари. По данным судебного представителя, мужчина находился в общественном месте в футболке с изображением украинского герба на рукавах и флагом Украины спереди.
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Никита Кротов