Бывшего жителя Чукотки приговорили к 7 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ

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Бывшего жителя Анадыря заочно приговорили к 7 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ, об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Чукотскому автономному округу.
«Следствием и судом установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года осужденный, являясь гражданином РФ и находясь на территории иностранного государства, на своей персональной странице в социальной сети публично распространил публикации, которые содержали заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчину заочно приговорили к семи годам лишения свободы. Ему также будет запрещено создавать и администрировать онлайн-ресурсы на протяжение четырёх лет.
Уточняется, что сейчас обвиняемый находится за переделами Российской Федерации и объявлен в межгосударственный розыск. Наказание начнёт действовать с момента его задержания.
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