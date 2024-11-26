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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Татьяны Лазаревой*

Татьяна Лазарева* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Татьяна Лазарева* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Лазареву* обвиняют по статье о публичных призывах к террористической деятельности, а также оправдании и пропаганде терроризма с помощью СМИ. Ее дело направят во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В августе прошлого года Лазарева* в ходе интервью публично поддержала атаки на территории РФ с помощью беспилотников. Ее заочно арестовали. В настоящее время Лазарева* находится в международном розыске.



Лазареву* признали иностранным агентом в июне 2022 года. После этого её два раза штрафовали за отсутствие маркировки на 40 и 30 тысяч рублей. Она заявляла, что внесение её имени в реестр иноагентов мешает ей в полной мере осуществлять свою профессиональную деятельность.

По её словам, такое решение Минюста является нарушением её профессиональных прав, а также ограничивает возможность осуществления профессиональной деятельности. Также она назвала это дискриминацией.

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* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
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#сми
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#рф
В Подмосковье отремонтируют плотину на реке Городенке
26 ноября 2024, 14:07

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

Плотину на реке Городенке, расположенную на территории городского округа Серпухов, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию и провести капитальный ремонт плотины пруда на реке Городенка у деревни Большая Городня в округе Серпухов. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 118 миллионов 9 тысяч рублей, заявки принимаются до 13 декабря. Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Серпухов.

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#капитальный ремонт
#серпухов
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В Домодедове построят детско-взрослую поликлинику с постом скорой помощи
26 ноября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 216 посещений в смену, с аптекой и постом скорой помощи построят на улице Мезенцева в селе Ям городского округа Домодедово, архитектурный облик постройки согласовал Комитет по архитектуре и градостроению Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Поликлиника будет трёхэтажной, её общая площадь составит около 4 тысяч квадратных метров. Поликлиника сможет принимать 216 пациентов за одну смену — 162 взрослых и 54 ребёнка. Пост скорой помощи рассчитан на два автомобиля выездных бригад», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Строительство медицинского учреждения панируется начать в первом квартале 2025 года.

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В Минсельхозе назвали страну с самыми доступными продуктами питания
Лут: Россия стала страной с самым доступным продовольствием в мире
26 ноября 2024, 13:50

Фото: iStock/Minerva Studio

Глава Минсельхоза России Оксана Лут сравнила доступность продуктов питания в разных странах мира. Её слова приводит ТАСС.
Она заявила, что государством с самыми доступными продуктами питания по паритету покупательной способности стала Россия. В связи с этим, страна может прокормить своих граждан и видит огромный потенциал для отправки продовольствия в другие государства за счёт конкуренции.

Также Лут напомнила, что Россия располагается на третьем месте в мире в рейтинге по объёмам поставок продовольствия в натуральном выражении. Министр отметила, что тщательная работа с технологиями позволит стране выйти и на второе, и на первое место.

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#минсельхоз
#россия
#продукты
#экспорт
#цены
#продовольствие
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В форуме «Женщина третьего тысячелетия» приняли участие более 300 делегатов
26 ноября 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Интернационального союза женщин

Свыше 300 делегатов из разных регионов России и других стран приняли участие в III международном форуме «Женщина третьего тысячелетия», который проходил в Москве в середине ноября, сообщает пресс-служба Интернационального союза женщин.
«В ходе форума состоялось пленарное заседание по теме: «Женское движение и современный мир», сессии, посвящённые дипломатии, международному партнёрству, малому и среднему предпринимательству, а также новым реалиям многополярного мира», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе форума был подписан ряд соглашений между Интернациональным союзом женщин и различными женскими организациями, организована выставка работ с фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах» и фотовыставка «Мир глазами жён российских дипломатов», а завершился форму концертом.

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#москва
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Дорожные службы Московской области обустроили 125 искусственных неровностей
26 ноября 2024, 13:38

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» дорожные службы Московской области оборудовали 125 искусственных неровностей на региональных трассах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Специалисты Мосавтодора обустроили резинокордовые и асфальтобетонные искусственные неровности на 75 участках региональных дорог у пешеходных переходов, чтобы снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов», — сообщил заместитель председателя Правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Для улучшения дорожной безопасности специалисты установили искусственные неровности на дорогах 24 городских округов.

В ведомстве отметили, что для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается установка тросовых и перильных ограждений, светофоров, дорожных знаков и строительство тротуаров.

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#подмосковье
#трассы
#дорожные службы
#дороги
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Астролог Лебеденко дала советы, как легче пережить Ретроградный Меркурий
26 ноября 2024, 13:34

Фото: iStock/Peach_iStock

С 26 ноября по 15 декабря Меркурий будет в ретроградном движении. В течение двадцати дней он будет находиться в Стрельце в напряжённом положении сначала к планете Нептун, а затем к Юпитеру и Сатурну.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» заявила, что с 26 ноября по 1 декабря важно пользоваться записной книжкой и фиксировать нужную информацию.

«Опираться на протяжении семи дней необходимо на факты и реальное положение дел. Следует исключить мечтательность и наивность. Доверие должно быть обоснованным и заслуженным», — сказала она.

Также специалист дала еще несколько рекомендаций:
  • Со 2 по 8 декабря надо подготовиться к тому, что больше времени уйдет на оформление документов и могут потребоваться дополнительные детали. В течение недели нужно осторожнее давать обещания, и самим не обнадёживаться напрасно.
  • С 9 по 15 декабря поможет умение сосредоточенно изучать информацию, не отвлекаясь от главного и не теряя сути. Концентрация внимание потребует дополнительных усилий. Чтобы было легче, лучше навести порядок в документах и постараться их систематизировать. Выручит классификация и сортировка в виде схем или таблиц.
По ее словам, у Ретроградного Меркурия есть положительная сторона: появляется возможность доработать документы — исправить опечатки, ошибки, внести изменения и дополнения. Вновь можно провести встречи, вернуться к старым делам и планам. Повторные переговоры позволят увидеть решения, которые ранее не удалось найти.
«Планета Меркурий в астрологии связана с интеллектом, общением, информацией, всеми видами коммуникаций, поездками, транспортом, торговлей. Повышенного внимания потребует вождение автомобиля, работа со сложной техникой. Также сосредоточенность и бдительность поможет при проведение финансовых операций, совершении всех видов платежей. Надо более тщательно перепроверять данные», — предупредила астролог.

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Синоптик назвала самую морозную ночь в Москве на этой неделе
Синоптик Позднякова: ночь на 27 ноября будет самой морозной в Москве за неделю
26 ноября 2024, 13:27

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Ночь на среду, 27 ноября, будет самой морозной в Москве за эту неделю. Об этом заявила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в столице опустится до -8 градусов, а в области — до -9.
«И в среду дневная температура останется слабо отрицательной: -1...- 3 °С в Москве и до -5 °С по области. Фон атмосферного давления сохранится ещё высоким, ветер будет довольно слабый, то есть почти штилевая погода», — отметила эксперт в беседе с RT.
Тем временем в Кузбассе из-за холода ученики школы №8 города Белово были вынуждены сидеть на уроке в куртках. Как сообщает «Сiбдепо», вскоре выяснилось, что проблема возникла из-за порыва на внутренней системе отопления школы.
«Работы все завершены. В данный момент тепло в школе дано, сейчас чуть выше 20 градусов, где-то и больше», — приводят в издании слова директора школы Елены Никифоровой.
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В Удмуртии бывшую главу Минздрава осудили за злоупотребление полномочиями
26 ноября 2024, 13:08

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Удмуртии осудили бывшую исполняющую обязанности главы министерства здравоохранения республики Наталью Якимову. Она обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).
Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ. Как установили следователи, Якимова во время исполнения обязанностей министра здравоохранения Удмуртии с августа 2022 года по сентябрь 2023 года способствовала проведению неконкурентных торгов на поставку медицинского оборудования. Таким образом, с аффилированными коммерческими организациями были заключены государственные контракты на сумму 490 миллионов рублей.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил бывшей чиновнице один год исправительной колонии. Кроме того, она лишена права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение полутора лет.

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#следователи
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Колледж «Подмосковье» запустил проект для школьников
26 ноября 2024, 12:46

Фото: istockphoto/Zolnierek

В колледже «Подмосковье» начался новый проект «Моя первая профессия. Профессиональное обучение для школьников». Программа предлагает практическое обучение различным специальностям, сообщает Министерство образования Московской области.
За 72 часа школьники изучат программу профессиональной подготовки по рабочим специальностям и должностям служащих. Среди них мастера маникюра и бровисты, делопроизводители, мастера шиномонтажных мастерских, художники-оформители, медицинские сёстры по уходу за больными, плотники, электромонтёры, сантехники, повара, операторы ЭВМ и автослесари.

После завершения программы ученики получают сертификат государственного образца с информацией о документе в федеральной системе регистрации образования.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Перейти по ссылке.
  2. Изучить представленные специальности, прочитать их подробное описание, ознакомиться со стоимостью и местом обучения.
  3. Выбрать подходящую специальность, заполнить регистрационную форму без ошибок, нажать кнопку «Отправить» и ждать звонка от представителя колледжа.
Заявки для формирования групп следует отправлять уже сейчас. Обучение будет проводиться в течение 2024–2025 учебного года. ​

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