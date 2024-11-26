Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Татьяны Лазаревой*

Татьяна Лазарева* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Лазареву* обвиняют по статье о публичных призывах к террористической деятельности, а также оправдании и пропаганде терроризма с помощью СМИ. Ее дело направят во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
В августе прошлого года Лазарева* в ходе интервью публично поддержала атаки на территории РФ с помощью беспилотников. Ее заочно арестовали. В настоящее время Лазарева* находится в международном розыске.
Лазареву* признали иностранным агентом в июне 2022 года. После этого её два раза штрафовали за отсутствие маркировки на 40 и 30 тысяч рублей. Она заявляла, что внесение её имени в реестр иноагентов мешает ей в полной мере осуществлять свою профессиональную деятельность.
По её словам, такое решение Минюста является нарушением её профессиональных прав, а также ограничивает возможность осуществления профессиональной деятельности. Также она назвала это дискриминацией.
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* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
В августе прошлого года Лазарева* в ходе интервью публично поддержала атаки на территории РФ с помощью беспилотников. Ее заочно арестовали. В настоящее время Лазарева* находится в международном розыске.
Лазареву* признали иностранным агентом в июне 2022 года. После этого её два раза штрафовали за отсутствие маркировки на 40 и 30 тысяч рублей. Она заявляла, что внесение её имени в реестр иноагентов мешает ей в полной мере осуществлять свою профессиональную деятельность.
По её словам, такое решение Минюста является нарушением её профессиональных прав, а также ограничивает возможность осуществления профессиональной деятельности. Также она назвала это дискриминацией.
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Телеведущая Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
Элина Позднякова