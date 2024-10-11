Телеведущая Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российская телеведущая Татьяна Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Лазарева* назвала ситуацию с объявлением ее в международный розыск неразберихой. Телеведущая отметила, что планирует разобраться в случившемся и дать подробный комментарий прессе.
По ее словам, в Интерполе есть статья, согласно которой политической преследование не служит поводом для объявления человека в международный розыск.
Напомним, Татьяну Лазареву* признали иностранным агентом в июне 2022 года. После этого её два раза штрафовали за отсутствие маркировки на 40 и 30 тысяч рублей.
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По ее словам, в Интерполе есть статья, согласно которой политической преследование не служит поводом для объявления человека в международный розыск.
Напомним, Татьяну Лазареву* признали иностранным агентом в июне 2022 года. После этого её два раза штрафовали за отсутствие маркировки на 40 и 30 тысяч рублей.
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Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск
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Иноагента Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов
*Признана Минюстом РФ иноагентом, Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова