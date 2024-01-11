Прокуратура выясняет обстоятельства загрязнения земли сточными водами в Химках

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«В ходе расследования была обнаружена труба диаметром 150 мм, из которой стоки сбрасывались на землю. Площадь разлива составила 116 квадратных метров. По расчётам экспертов областного министерства экологии, ущерб от загрязнения составил более 500 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Специалисты также отметили, что вещества, загрязнившие почву, указывают на бытовое водоотведение. Земля, на которой произошёл сброс стоков, находится в ведении муниципалитета, поэтому власти округа получили предостережение о недопустимости таких нарушений.
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