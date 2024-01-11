Русло реки Незнайки в Одинцовском округе восстановят по решению суда

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Одинцовский городской суд принял решение признать незаконным сдачу в аренду земельного участка на берегу реки Незнайки в деревне Митькино, а также постановил восстановить русло водного объекта, изменённое в ходе земельных работ, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
«Иск в связи с нарушением природоохранного законодательства подал городской прокурор к администрации округа и бывшему арендатору земли. Прокурорская проверка показала, что в 2010 году на берегу реки вопреки нормам был сформирован участок под индивидуальное жилищное строительство. Этот участок был сдан в аренду, а затем в субаренду, и последний арендатор завёл участок реки в коллектор и передвинул линию берега на 20-30 метров на восток от прежнего русла», — говорится в сообщении.Суд согласился с исковым требованием восстановить прежнее русло Незнайки, а также признать незаконным формирование участка под стройку, договоры аренды и субаренды.
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