Прокуратура внесла предостережения Советам улемов ДУМ за поддержку многожёнства

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Прокуроры в Нижегородской и Свердловской областях по поручению Генпрокуратуры внесли предостережения председателям региональных советов улемов из-за поддержки идеи многоженства. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предостережения внесены в адрес председателя Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России в Нижегородской области Муниру Беюсову, председателя ДУМ в Свердловской области Артура Мухутдинова и главного редактора издательского дома «Медина» Дамира Мухетдинова.
Генпрокуратурой было установлено, что они делают заявления, поддерживающие богословское заключение Совета улемов ДУМ России о допустимости разрешения многоженства в стране.
Напомним, что многоженство является нарушением Конституции РФ и федерального законодательства, а также нарушает права женщин и детей.
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Генпрокуратурой было установлено, что они делают заявления, поддерживающие богословское заключение Совета улемов ДУМ России о допустимости разрешения многоженства в стране.
Напомним, что многоженство является нарушением Конституции РФ и федерального законодательства, а также нарушает права женщин и детей.
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Анастасия Чинкова