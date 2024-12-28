Прокуратура внесла предостережения Советам улемов ДУМ за поддержку многожёнства

Недавно выяснилось, что на свободу вышел авторитет Сергей Захаров — экс-спецназовец, сколотивший «бригаду», которая зарабатывала на заказных убийствах и «крышевании» крупного бизнеса. Банда также похищала коммерсантов. Об этой «бригаде» и сейчас говорят массу невероятных вещей. Бывший оперативник московского РУБОП (Регионального управления по борьбе с организованной преступностью), несколько лет трудившийся по «Захаровским» и в конечном счёте лично задержал Сергея Захарова, опознав его в случайном прохожем.