Юрист объяснила, чем может грозить России разрешение на многоженство

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Снятие запрета на многоженство в России может привести к смуте в обществе. Об этом заявил юрист Анна Черепанова. По ее словам, следующим шагом мог бы стать отказ мусульман соблюдать законы страны.
«Это очень скользкая дорожка, которая несомненно бы привела к смуте в российском обществе. Если следовать логике, то следующим шагам был бы отказ мусульман следовать российским законам. Что дальше? Нарушение статей Уголовного кодекса», — пояснила юрист в беседе с RuNews24.ru.Эксперт добавила, что раньше в России существовала уголовная статья за двоеженство и многоженство под номер 235 УК, которая впоследствии была декриминализована. По ее мнению, возвращение ответственности за подобное могло бы изменить уклад некоторых российских семей.
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