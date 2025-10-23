Прокуратура запросила 8 лет колонии для блогера Шабутдинова за мошенничество
Прокуратура потребовала приговорить блогера Аяза Шабутдинова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 15 млн рублей по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, заседание проходит в Пресненском суде Москвы. Шабутдинов обвиняется в 113 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенных организованной группой (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, он продавал курсы, обещая успех в бизнесе.
На заседании 5 мая блогер заявил, что в полностью признает выдвинутое против него обвинение. Это стало официальным подтверждением заявления, которое Шабутдинов сделал в своих соцсетях. В нем он признал, что «продавал свои курсы агрессивно, всем без разбора», и пообещал исправиться.
