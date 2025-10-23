Прокуратура запросила 8 лет колонии для блогера Шабутдинова за мошенничество

23 октября 2025, 16:39

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура потребовала приговорить блогера Аяза Шабутдинова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 15 млн рублей по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.