В Сети появилось видео, на котором футбольный судья избил пешехода
В Сети появилось видео, на котором футбольный арбитр Игорь Захаров избил пешехода на переходе в центре Казани. Им поделился телеграм-канал «Stop City Racing — за порядок на дороге».
Инцидент произошел на перекрестке улиц Столбова и Парижской Коммуны. Как видно на кадрах, Захаров не уступил дорогу пешеходу, задев его крылом своего BMW X6. Затем он вышел из автомобиля и начал оскорблять незнакомца. Буквально через несколько секунд арбитр пустил в ход кулаки, три раза ударив оппонента по голове. После этого он сел в машину и уехал. Пострадавший вызвал полицию и скорую.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева, который подрался в гостинице с другим постояльцем. Сейчас он находится в полиции, ему предъявили обвинение по статье о мелком хулиганстве.
