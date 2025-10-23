В Новосибирске возбуждены дела против чиновников за махинации с жильем сирот

23 октября 2025, 15:31

Фото: iStock/Motortion

В Новосибирске возбужден ряд уголовных дел против должностных лиц мэрии, подозреваемых в махинациях при закупке жилья для детей-сирот. Как сообщили в СКР по региону, фигурантами стали начальник и эксперт отдела закупок управления по демографической политике, а также представитель коммерческой организации.