В Новосибирске возбуждены дела против чиновников за махинации с жильем сирот
В Новосибирске возбужден ряд уголовных дел против должностных лиц мэрии, подозреваемых в махинациях при закупке жилья для детей-сирот. Как сообщили в СКР по региону, фигурантами стали начальник и эксперт отдела закупок управления по демографической политике, а также представитель коммерческой организации.
По информации «Om1 Новосибирск», в июне 2025 года чиновники вступили в сговор с компанией и обеспечили ей победу на аукционе по поставке 15 квартир, завысив их стоимость. Ущерб бюджету составил более 18 миллионов рублей.
Позже выявлена еще одна схема: в мае–июле того же года через предпринимателей закупались нуждающиеся в ремонте квартиры, которые затем перепродавались мэрии по завышенной цене. Ущерб от этой операции превысил пять миллионов рублей.
Из-за коррупционных действий потребность сирот в жилье полностью удовлетворена. Расследование находится под контролем прокуратуры, оперативное сопровождение ведет УФСБ по Новосибирской области.
