В Москве задержали гендиректора «Агентства по страхованию вкладов» Мельникова

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Москве задержали генерального директора «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) Андрея Мельникова. Как сообщает Telegram-канал Readovka, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.



По предварительной информации, показания против главы агентства дал его заместитель Александр Попелюх, которого ранее задержали по делу о махинациях с имуществом новосибирского аквапарка, находившегося под управлением АСВ после банкротства. По версии следствия, ущерб от действий Попелюха может превышать 200 млн рублей.

Мельников возглавил АСВ в 2022 году, ранее занимал должность вице-президента Ассоциации банков России. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Иван Мусатов

