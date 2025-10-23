В Москве задержали гендиректора «Агентства по страхованию вкладов» Мельникова
В Москве задержали генерального директора «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) Андрея Мельникова. Как сообщает Telegram-канал Readovka, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По предварительной информации, показания против главы агентства дал его заместитель Александр Попелюх, которого ранее задержали по делу о махинациях с имуществом новосибирского аквапарка, находившегося под управлением АСВ после банкротства. По версии следствия, ущерб от действий Попелюха может превышать 200 млн рублей.
Мельников возглавил АСВ в 2022 году, ранее занимал должность вице-президента Ассоциации банков России. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
