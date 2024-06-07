Прокурор запросил 14,5 года для научного руководителя ЧВК «ЕНОТ» Молокоедова

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В Кунцевском районном суде города Москвы прошли слушания по уголовному делу Андрея Молокоедова. Обвинение потребовало для него лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Следователи считают обвиняемого научным руководителем частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), сообщает «Коммерсант». Он обвиняется в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством.
По версии следствия, бывший советник директора Научного центра иммунологии МГУ Молокоедов в 2018 году возглавил преступную группировку, которая действовала под названием ЧВК «ЕНОТ». Члены организации напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, у которого был конфликт из-за земельного участка с семьёй академика РАН Михаила Пальцева, советником которого был Молокоедов.
Сторона защиты утверждает, что Молокоедов лишь активно вмешался в конфликт между Супоневым и академиков, стараясь утихомирить страсти. Он обратился за помощью к одному из лидеров «енотов». Адвокаты настаивают на полном оправдании фигуранта ввиду отсутствия факта преступления.
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По версии следствия, бывший советник директора Научного центра иммунологии МГУ Молокоедов в 2018 году возглавил преступную группировку, которая действовала под названием ЧВК «ЕНОТ». Члены организации напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, у которого был конфликт из-за земельного участка с семьёй академика РАН Михаила Пальцева, советником которого был Молокоедов.
Сторона защиты утверждает, что Молокоедов лишь активно вмешался в конфликт между Супоневым и академиков, стараясь утихомирить страсти. Он обратился за помощью к одному из лидеров «енотов». Адвокаты настаивают на полном оправдании фигуранта ввиду отсутствия факта преступления.
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Александр Бойцов