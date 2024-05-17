Бойцов ЧВК осудят за участие в преступном сообществе

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В Московском военном суде завершился процесс по делу о создании преступного сообщества сотрудниками УФСБ по Москве. Обвиняемым, большинство из которых входили в ЧВК ЕНОТ, грозит от 12 до 17 лет тюремного заключения. Об этом информирует «Коммерсантъ».
По данным следствия, экс-сотрудник столичного УФСБ Александр Мрищук использовал бойцов ЧВК с целью осуществления разбойных нападений. Их жертвами становились бизнесмены, которых сотрудники правоохранительных органов подозревали в махинациях при поставках товаров из-за рубежа.
Обвинение запросило для них от 12 до 17 лет строгого режима, а также потребовало оштрафовать на крупные суммы.
Стоит отметить, что защита настаивала на оправдании подсудимых, заявляя, что потерпевшие оговорили офицера и «енотов» во избежание ответственности за нарушения в области таможенного дела.
Фигуранты выступили с последним словом, не призывная свою вину. и суд удалился на вынесение приговора, который будет оглашен 4 июня. Оглашение приговора назначено на 4 июня.
До этого сообщалось, что суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти»
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Обвинение запросило для них от 12 до 17 лет строгого режима, а также потребовало оштрафовать на крупные суммы.
Стоит отметить, что защита настаивала на оправдании подсудимых, заявляя, что потерпевшие оговорили офицера и «енотов» во избежание ответственности за нарушения в области таможенного дела.
Фигуранты выступили с последним словом, не призывная свою вину. и суд удалился на вынесение приговора, который будет оглашен 4 июня. Оглашение приговора назначено на 4 июня.
До этого сообщалось, что суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти»
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Алина Юрчак