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Суд на Урале начал рассматривать дело о массовой драке с двойным убийством

04 июня 2024, 19:11
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гафора Гафорзоды и Илеса Бобиева. Они обвиняются в убийстве двух человек и покушении на убийство трех человек во время массовой драки. Об этом сообщает «Ъ-Урал».


Примечательно, что злоумышленники не признают свою виновность ни по одному из предъявленных обвинений. Согласно информации следствия, массовая драка произошла в результате словесного конфликта «на личной почве».

Отмечается, что Гафор Гафорзода и Илес Бобиев убили Темура Исмоилова и Хофиза Ниеззоду. Они скончались на месте из-за множественных ножевых ранений. Колото-резаные раны получили Сипар Юсупов, Кенджибой Назарзода и Рамиз Навруззода, которых, преступники намеревались убить, однако не смогли.

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#драка
#преступники
#суд
#убийство
Неизвестный мужчина расстрелял прохожих из пневматического оружия в Москве
04 июня 2024, 18:47

Фото: iStock/Fedorovekb

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном районе Бибирево возле торгового центра на улице Костромской. Он ранил мужчину и женщину из пневматического оружия, а также стрелял по общественному транспорту. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительным данным, в результате выстрелов предположительно из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома двум прохожим — мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что мужчина стрелял и в мимо проходящий общественный транспорт. Выясняется личность стрелявшего, а также ведутся его поиски.

В настоящее время Бутырская межрайонная прокуратура держит на контроле выяснение обстоятельств инцидента.

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#мужчина
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Два человека пострадали при стрельбе в Москве
SHOT: два человека пострадали при стрельбе в Бибирево
04 июня 2024, 18:33

Фото: istock / nixki

Два человека пострадали при стрельбе в столичном районе Бибирево, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, неизвестный открыл огонь из окна многоэтажного дома на Костромской улице.

В настоящее время врачи оказывают помощь мужчине и женщине.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания девушка покусала сотрудник правоохранительных органов во время задержания за кражу. В итоге девушку всё же удалось обездвижить. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#москва
#стрельба
#врачи
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В доме главы «Империи сильнейших ведьм» проходят обыски
Mash: в доме руководительницы «Империи сильнейших ведьм» проходят обыски
04 июня 2024, 18:22

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В доме главы «Империи сильнейших ведьм» Елены Суликовой ака Елена Полынь сейчас идут обыски, пишет Mash.
Женщину задержали в Ивантеевке. Ее подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Как поясняет региональный СК, с января 2020 года по декабрь 2023 года женщина продавала запрещённую литературу. Там были призывы нападать на священников православной церкви. Также она публиковала в соцсетях в видео, которые унижали верующих.

При обысках у Елены Бафометовны нашли куклы вуду, чёрные свечи, статуэтки бесов и картину с золотым тельцом-осеменителем.

Пять лет назад женщина подала заявление в Савёловский суд на депутата Госдумы. Она оскорбилась, что её подруг-чародеек высмеяли на федеральном телевидении.

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#подмосковье
#обыски
#арест
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Девушка покусала полицейских при задержании, им потребовалась помощь врачей
В США девушка покусала полицейских во время задержания
04 июня 2024, 18:03

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

В американском штате Пенсильвания девушка покусала полицейских во время задержания за кражу. Об этом пишет NBC 10 Philadelphia.
Согласно сообщению, пять девушек украли товар из магазина спортивного инвентаря. Продавцы заметили это и обратились в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место преступления и застали воровок на выходе из здания.

При задержании 18-летняя Санни Рид решила так просто не сдаваться и начала пинаться, а после искусала двоих полицейских так, что им потребовалась медицинская помощь. В итоге девушку всё же удалось обездвижить.

Полицейские изъяли у пятерых задержанных 54 товара общей стоимостью 1899 долларов (170,5 тысячи рублей). Всем им предъявили обвинения. Самую активную также обвиняют в нападении на полицейских.

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#подмосковье
#нападение
#помощь
#товар
#полицейские
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В Москве обрушилась шахта лифта во время ремонта
Baza: в Москве обрушилась шахта лифта во время ремонта
04 июня 2024, 17:45

Фото: istockphoto/alex_u

Опубликованы кадры последствий обрушения лифтовой шахты во время ремонта в Бобровом переулке в Москве. На записи от Telegram-канала Baza видно, что у мужчины окровавлена голова. На асфальте упавшая кабина, у которой почти целиком отсутствует каркас.
На том, что осталось от оборудования, висит рабочий. Предположительно, специалист, проводивший ремонт объекта. По предварительным данным, есть минимум один пострадавший. Подробности происшествия не сообщаются.

Похожий инцидент произошел в Нижневартовске. Лифтовая кабина, в которой была женщина с ребенком, сорвался вниз с шестого этажа.

Со слов женщины, которая была в лифте, сначала он двигался, затем сорвался в какой-то момент, а потом грубо остановился между вторым и третьим этажами.

Специалисты помогли пассажирам, оперативно их вызволив. Сейчас лифт работает в штатном режиме.

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#россия
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#лифты
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#видео
#новости
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Украинцы выманили три млн рублей у медсестры, испортившей памятник Жукову
04 июня 2024, 17:36

Фото: iStock/Zolnierek

Украинские мошенники обманным путём выманили три миллиона рублей у медсестры из Мытищ, которую подозревают в порче памятника Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, 55-летней медсестре сейчас суд избирает меру пресечения за порчу памятника Жукову. По данным полиции, женщина совместно с 28-летней Анастасией из Краснознаменска написали на постаменте памятника «ГУР».

Медсестра объяснила свои действия тем, украинские мошенники обрабатывали её на протяжении двух месяцев. При этом преступление совершить женщину заставили с включённой видеозаписью.

Преступнице грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Порча памятников Великой Отечественной войны».

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#памятник
#женщина
#медсестра
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Польский посол разыскивается в Екатеринбурге
Польский посол Краевский разыскивается в Екатеринбурге
04 июня 2024, 17:13

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Посол Польши Кшиштоф Краевский разыскивается в Екатеринбурге со своим личным спецназом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, кортеж Краевского с дипломатическими номерами скрылся в неизвестном направлении после пересечения двойной сплошной на Ржевском тракте.
Посол прибыл в Свердловскую область в минувший понедельник, 3 июня. Краевский побыл у мемориала ссыльным полякам под Режом.

Кортеж состоял из трех автомобилей. Ими нарушены три правила дорожного движения (ПДД). Уточняется, что одна машина двигалась прямо по встречной полосе. Сотрудниками ГАИ выявлены и разыскиваются нарушители.

К слову, в мае ГАИ сотрудники провели несколько рейдов в рамках проверки соблюдения ПДД на территории городского округа Серебряные Пруды.

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#россия
#екатеринбург
#посол
#пдд
#гаи
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В Подмосковье силовики задержали ведьму
В Подмосковье задержали главу «Империи сильнейших ведьм» Суликову
04 июня 2024, 17:05

Фото: iStock/fotoember

В Подмосковье полиция задержала руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, её подозревают в мошенничестве и экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Во вторник сотрудниками силовых структур задержана Елена Суликова (последователи называли ее Алена Полынь – ред.), руководитель оккультной организации "Империя сильнейших ведьм"», — говорится в сообщении.

По словам источника, Суликову задержали в собственном доме в Подмосковье. Её подозревают в мошенничестве и экстремизме. По предварительным данным, участники организации оказывали людям псевдорелигиозные услуги.

Женщина называет себя потомственной ведьмой. На курсах Полынь преподавала искусство магии. Она также владеет магазином магических товаров в Ивантеевке.

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#подмосковье
#услуги
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«Ъ»: инвестора из ФРГ Новака перед приговором по акциям BelkaCar госпитализировали
04 июня 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Немецкий инвестор Ральф Новак не пришел на оглашение приговора Тушинского суда столицы по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar. Как выяснил «Коммерсант» («Ъ»), накануне Новака госпитализировали с подозрением на гипертонический приступ.
Фигурант перенервничал из-за предстоящего заседания, его самочувствие ухудшилось, и он вызвал бригаду медиков. Сейчас Новак в частной клинике. Врачи оценят его состояние.

В минувший понедельник, 3 июня, Новаку присудили пять лет колонии общего режима, а также штраф в 800 тысяч рублей. Второму фигуранту Ильнуру Азмуханову назначили наказание в виде четырех лет тюремного заключения и штрафа в полмиллиона рублей.

Также в рамках гражданского иска от потерпевшей стороны с подсудимых взыщут 393 миллиона рублей.

МВД России начало расследование осенью 2021 года, после обращения к правоохранителям соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. Заявитель обвинил Новака и еще одного компаньона Фабиана Кройхера в незаконном отчуждении 52% акций каршеринговой компании.

Сделку, со слов Соботки, совершили за его спиной и по заниженному ценнику.

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#россия
#германия
#каршеринг
#суд
#приговор
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