Суд на Урале начал рассматривать дело о массовой драке с двойным убийством

Фото: iStock/gorodenkoff
Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гафора Гафорзоды и Илеса Бобиева. Они обвиняются в убийстве двух человек и покушении на убийство трех человек во время массовой драки. Об этом сообщает «Ъ-Урал».
Примечательно, что злоумышленники не признают свою виновность ни по одному из предъявленных обвинений. Согласно информации следствия, массовая драка произошла в результате словесного конфликта «на личной почве».
Отмечается, что Гафор Гафорзода и Илес Бобиев убили Темура Исмоилова и Хофиза Ниеззоду. Они скончались на месте из-за множественных ножевых ранений. Колото-резаные раны получили Сипар Юсупов, Кенджибой Назарзода и Рамиз Навруззода, которых, преступники намеревались убить, однако не смогли.
Читайте также:
Мужчину забили до смерти в массовой драке в Казани
В Москве пятилетний мальчик сбил пенсионерку на арендованной машине
«Ъ»: инвестора из ФРГ Новака перед приговором по акциям BelkaCar госпитализировали
Екатерина Коршунова