Военный суд оправдал пять участников ЧВК «Енот»

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Московский гарнизонный военный суд оправдал пятерых участников ЧВК «Енот». Об этом пишет РИА Новости.
«Оправдать за непричастностью... Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах», — огласил приговор судья.
Сообщается, что экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука и остальных фигурантов освободили в зале суда. Из решения следует, что они непричастны к вменяемым им преступлениям. За ними признали право на реабилитацию и компенсацию морального вреда.
Обвинение просило для них от 12 до 17 лет строгого режима, а также требовало оштрафовать на крупные суммы.
Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд принял решение отправить бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова в колонию на шесть лет за крупные взятки, однако освободил его в зале заседания в связи с отбытием наказания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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