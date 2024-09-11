Прокурор запросил 20 лет для экс-следователя Тамбиева за рекордную взятку

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Государственное обвинение в ходе прений сторон запросило в качестве наказания 20 лет колонии для бывшего следователя Марата Тамбиева. Он обвиняется в получении рекордной взятки в биткоинах.
Дело рассматривается в Балашихинском городском суде Московской области, передаёт РИА Новости. Кроме 20 лет, которые подсудимый должен будет отбывать в колонии строгого режима, гособвинение просит также назначить ему штраф в размере 500 миллионов рублей.
Бывшим работникам Следственного комитета РФ Марату Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяется несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств. В частности, они вымогали у хакерской группировки Infraud Organization взятку в размере 2 718 биткоинов. Получали они мзду и в долларах. По данным следствия, общая сумма взяток составила 7,3 миллиарда рублей. Это крупнейшая сумма взяток, когда-либо фигурировавшая в российском судопроизводстве.
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Александр Бойцов