Замначальника УФСИН по Московской области признал вину по делу получения взятки

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Заместитель начальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал себя виновным в получении взятки в крупном размере, передает ТАСС.
В одной из апелляционных жалоб отмечается, что основания полагать, будто Талаев мог повлиять на свидетелей, отсутствуют. Обвиняемый запросил перевести его из СИЗО под домашний арест и смягчить меру пресечения.
Однако суд пришел к выводу, что Талаев может помешать расследованию дела.
По версии следствия, летом 2023 года Талаев получил взятку в размере более 800 тысяч рублей от представителя компании, поставляющей молочную продукцию в ведомство ФСИН по Московской области.
Ранее стало известно об обвинениях Следственного комитета РФ в адрес заместителя командующего Ленинградским Военным округом в получении взятки.
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Однако суд пришел к выводу, что Талаев может помешать расследованию дела.
По версии следствия, летом 2023 года Талаев получил взятку в размере более 800 тысяч рублей от представителя компании, поставляющей молочную продукцию в ведомство ФСИН по Московской области.
Ранее стало известно об обвинениях Следственного комитета РФ в адрес заместителя командующего Ленинградским Военным округом в получении взятки.
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Александр Климов