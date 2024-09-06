Прокурор запросил 8,5 лет колонии заочно иноагенту Мунтяну* за фейки о ВС РФ

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Обвинение потребовало заочно приговорить автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна к 8,5 годам тюрьмы из-за распространения недостоверной информации о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«Прошу признать Мунтяна* виновным…и назначить ему наказание в виде 8,5 года колонии общего режима», — обратился прокурор к суду.
При этом он отметил, что назначенное наказание следует считать заочным.
Напомним, Мунтян* был объявлен в розыск в декабре. Против него возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях российской армии в Буче.
Мунтян* был включен в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года из-за выступлений против СВО.
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*признан Минюстом России иноагентом
Элина Позднякова