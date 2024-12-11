Прокурор запросил экс-чиновнице Шинкарук* 21 год колонии за подготовку теракта

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На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу бывшей чиновницы из Белгородской области Виктории Шинкарук*. Прокурор запросил для неё 21 год колонии.
Экс-чиновницу и её помощника Александра Холодкова обвиняли в оказании содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Кроме того, прокурор просит оштрафовать Шинкарук* на три миллиона рублей. Для Холодкова обвинение запросило 22 года лишения свободы и 4,5 миллиона рублей штрафа.
Как установили следователи, Шинкарук и Холодков передавали денежные средства в сумме около 500 тысяч рублей на подготовку террористического акта, а также закладывали в тайники взрывчатые вещества. Экс-чиновница не признаёт свою вину. Защита утверждает, что её и Холодкова использовали «втемную».
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* Признана иноагентом, а также внесена в список террористов и экстремистов в РФ
Александр Бойцов