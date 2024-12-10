Три года за плакаты: житель Красноярского края осужден за уничтожение агитации военных

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В Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии. Об этом проинформировал региональный главк СК РФ.
Инцидент произошел в июне, когда мужчина разорвал 13 плакатов с изображением армейской символики, государственного флага России и георгиевской ленты в общественных местах города.
Следственный комитет сообщил, что действия фигуранта нанесли ущерб местной администрации на сумму около 30 000 рублей. Суд признал его виновным в публичной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, основываясь на собранных доказательствах.
Ранее сообщалось, что жителя Омска задержали за комментарий в Telegram. В июне 2023 года мужчина оставил оправдательные комментарии по поводу деятельности террористических организаций под публикацией, где была размещена видеозапись допроса российского военного, проведенного участниками украинского военизированного объединения.
До этого режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.
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* Признан иноагентом в РФ
Следственный комитет сообщил, что действия фигуранта нанесли ущерб местной администрации на сумму около 30 000 рублей. Суд признал его виновным в публичной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, основываясь на собранных доказательствах.
Ранее сообщалось, что жителя Омска задержали за комментарий в Telegram. В июне 2023 года мужчина оставил оправдательные комментарии по поводу деятельности террористических организаций под публикацией, где была размещена видеозапись допроса российского военного, проведенного участниками украинского военизированного объединения.
До этого режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.
Читайте также:
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* Признан иноагентом в РФ
Дарья Осипова