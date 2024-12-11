За оскорбление бойцов СВО стример из Волгограда получил срок

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Красноармейский районный суд города Волгограда вынес приговор в отношении стримера Павла Прокудина. Он получил 2,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении за оскорбление в прямом эфире участников спецоперации.
Об этом ТАСС сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области. Прокудин был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Стример стал фигурантом уголовного дела в апреле 2024 года. Как установили следователи, он вёл прямую трансляцию в интернете, в ходе которой допустил негативные высказывания в адрес российских военных, находящихся в зоне специальной военной операции. После эфира он уехал из Волгограда, но был задержан полицией в Пензе.
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Александр Бойцов