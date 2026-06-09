Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, отстранили от должности

09 июня 2026, 03:29

Прокурора МУС Хана отстранили от должности за обвинения в домогательствах

Фото: istockphoto/STRINGERimage

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, ранее выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, отстранен от должности за неподобающее поведение. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на заявление инстанции.