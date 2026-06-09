Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, отстранили от должности
Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, ранее выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, отстранен от должности за неподобающее поведение. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на заявление инстанции.
Вопрос о дисциплинарном производстве передали на рассмотрение Ассамблеи государств-участников МУС. Однако в документе говорится, что сложившаяся ситуация не предопределяет итогового решения по делу.
Как передает Reuters, отстранение стало итогом 18-месячного расследования в отношении Хана. Расследование начали после того, как прокурора обвинили в сексуальной связи с юристкой на рабочем месте без ее согласия.
Кроме того, ранее еще одна женщина выдвинула против Хана обвинения в домогательствах. По словам потерпевшей, она работала на прокурора в начале его карьеры. Женщина заявила, что тот злоупотреблял своей властью, неоднократно пытался принудить ее к интимной близости и совершал нежелательные сексуальные действия.
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