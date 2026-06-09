Трамп пригрозил Израилю последствиями в случае возобновления боевых действий

09 июня 2026, 01:47

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что может прекратить оказание помощи в случае новых атак. Об этом он заявил в интервью телеканалу N12.





Американский лидер утверждает, что сразу пять стран-посредников между Вашингтоном и Тегераном обратились к нему с просьбой оказать давление на Израиль. По его словам, все они согласны с идеей продления мирного соглашения.



«Я сказал, тебе [Нетаньяху] стоит быть очень осторожным в своих действиях, потому что скоро ты можешь остаться один на один с Ираном», — цитирует Трампа телеканал.