Трамп пригрозил Израилю последствиями в случае возобновления боевых действий
Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что может прекратить оказание помощи в случае новых атак. Об этом он заявил в интервью телеканалу N12.
Американский лидер утверждает, что сразу пять стран-посредников между Вашингтоном и Тегераном обратились к нему с просьбой оказать давление на Израиль. По его словам, все они согласны с идеей продления мирного соглашения.
«Я сказал, тебе [Нетаньяху] стоит быть очень осторожным в своих действиях, потому что скоро ты можешь остаться один на один с Ираном», — цитирует Трампа телеканал.
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Тегерану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ иранские вооруженные силы атаковали израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.