Французские активистки обнажились ради спасения детей от сексуального насилия

09 июня 2026, 01:15

В Париже обнаженные активистки устроили митинг против насилия над детьми

Фото: istockphoto/Ben185

У здания министерства юстиции в Париже прошла протестная акция. Французские активистки с обнаженной грудью выступили против неспособности властей и судебной системы защитить детей от сексуального насилия.