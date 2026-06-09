Французские активистки обнажились ради спасения детей от сексуального насилия
У здания министерства юстиции в Париже прошла протестная акция. Французские активистки с обнаженной грудью выступили против неспособности властей и судебной системы защитить детей от сексуального насилия.
Поводом для демонстрации, как сообщает BFMTV, стало шокирующее убийство 11‑летней Лианны. Дело вызвало широкий общественный резонанс во Франции.
Трагедия произошла 29 мая, когда девочка пропала в городе Флеранс на юго‑западе страны. Спустя неделю ее тело обнаружили в заброшенном зернохранилище. По подозрению в преступлении задержали 41‑летнего мужчину — отца одноклассницы Лианны. Выяснилось, что подозреваемый является педофилом со стажем.
Новость вызвала волну возмущения по всей стране. Ситуация не осталась без внимания первых лиц государства. Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее и возникшие в ходе расследования ошибки недопустимыми. В свою очередь, министр юстиции Жеральд Дарманен признал, что инцидент обнажил серьезный провал государства и судебной системы.
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