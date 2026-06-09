Лучшему арбитру Африки отказали во въезде в США для участия в чемпионате мира

09 июня 2026, 01:31

Сомалийскому арбитру отказали во въезде в США для участия в ЧМ по футболу

Фото: istockphoto/kinemero

Сомалийский футбольный арбитр Омар Абдулкадир Артан, включенный в число судей предстоящего чемпионата мира, не смог въехать на территорию США. Об этом сообщило издание The Daily Somalia.