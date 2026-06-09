Лучшему арбитру Африки отказали во въезде в США для участия в чемпионате мира
Сомалийский футбольный арбитр Омар Абдулкадир Артан, включенный в число судей предстоящего чемпионата мира, не смог въехать на территорию США. Об этом сообщило издание The Daily Somalia.
Мужчину задержали в международном аэропорту Майами и отправили его обратно в Стамбул. При этом посольство Сомали в Найроби помогло организовать поездку арбитра по дипломатическому паспорту.
Артан вошел в список африканских арбитров, которым предстоит обслуживать матчи мирового первенства. Он стал первым представителем страны, попавшим в перечень судей финальной стадии этого турнира. Издание напомнило, что на церемонии награждения Конфедерации африканского футбола в Рабате Артана признали лучшим арбитром континента в 2025 году.
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