В США самолет экстренно приземлился после столкновения с неизвестным объектом

21 октября 2025, 02:10

NYT: Самолет в США экстренно приземлился после столкновения с неизвестным объектом

Фото: iStock/rebius

Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку после столкновения с неизвестным объектом на высоте 11 километров. Инцидент произошел во время выполнения воздушным судном рейса из Денвера в Лос-Анджелес, передает New York Post (NYP).