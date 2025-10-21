В США самолет экстренно приземлился после столкновения с неизвестным объектом
Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку после столкновения с неизвестным объектом на высоте 11 километров. Инцидент произошел во время выполнения воздушным судном рейса из Денвера в Лос-Анджелес, передает New York Post (NYP).
В четверг самолет экстренно приземлился в аэропорту Солт-Лейк-Сити после того, как неизвестный объект повредил лобовое стекло. В результате столкновения командир экипажа получил осколочные ранения руки — кадры его травмы выложили в соцсетях.
Некоторые пользователи высказали в Интернете предположение, что самолет мог столкнуться с космическим мусором или метеоритом.
Расследование инцидента продолжается.
Ранее спасатель и альпинист Денис Киселев назвал ненормальным полное отсутствие следов пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых с пятилетней дочерью. Это может указывать на преднамеренность их исчезновения.
Читайте также: