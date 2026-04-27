«Пролежит до пятницы»: Стало известно, когда в Москве закончится снегопад

27 апреля 2026, 10:15

Синоптик Ильин: Снег в Москве будет идти до среды

Снег в столичном регионе будет идти до утра среды, 29 апреля. Такой прогноз представил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его словам, в понедельник и вторник ожидается ненастная погода с мокрым снегом и порывами ветра до 15—20 м/c при дневной температуре порядка 0…+5 °C. Ночью столбики термометров покажут около -2…+2 °C.





«Сформируется снежный покров, который на этот раз быстро не растает. Снег полежит в Москве где-то до среды, а в Московской области местами снег будет лежать и в пятницу», — отметил Ильин в разговоре с RT.

«Период предупреждения до 21:00 27 апреля — в течение суток 27 апреля местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.