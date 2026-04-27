«Пролежит до пятницы»: Стало известно, когда в Москве закончится снегопад
Синоптик Ильин: Снег в Москве будет идти до среды
Снег в столичном регионе будет идти до утра среды, 29 апреля. Такой прогноз представил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, в понедельник и вторник ожидается ненастная погода с мокрым снегом и порывами ветра до 15—20 м/c при дневной температуре порядка 0…+5 °C. Ночью столбики термометров покажут около -2…+2 °C.
«Сформируется снежный покров, который на этот раз быстро не растает. Снег полежит в Москве где-то до среды, а в Московской области местами снег будет лежать и в пятницу», — отметил Ильин в разговоре с RT.
В ночь на среду, 29 апреля, и утром снег ещё будет идти, однако днём уже ожидается дождь, который продолжится и в четверг. В пятницу погода начнёт улучшаться, днём будет +7…+10 °C, заключил синоптик.
Ну а пока в столичном регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за мокрого снега, гололедицы и ветра с порывами до 23 м/с. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
«Период предупреждения до 21:00 27 апреля — в течение суток 27 апреля местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили о сильном ветре, порывы которого в понедельник будут достигать 23 м/с».