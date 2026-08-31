Проливных дождей в Москве на рабочей неделе не будет, а в Кузбасс придут первые заморозки
Синоптик Ильин: проливных дождей в Москве на текущей неделе не будет
На текущей неделе в столичном регионе не ожидается гроз и проливных дождей. Такой прогноз сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, 31 августа в Москве и Подмосковье местами пройдут кратковременные осадки. Воздух прогреется до +17…+22 °С.
«Одним из самых теплых дней станет вторник, 1 сентября, когда воздух столице может прогреться примерно до +23,5 °С, а в области — до +20…+25 °С. Кратковременные дожди могут пройти в западных районах Подмосковья во второй половине дня. Ближе к вечеру они доберутся и до Москвы», — уточнил Ильин в разговоре с Москвой 24.
Со среды по пятницу в столичном регионе столбики термометров не поднимутся выше + 20 °С. Ожидаются кратковременные дожди, заключил Ильин.
Тем временем в Кузбассе в ночь на 1 сентября температура понизится до 0…+5 °С, а местами не исключены заморозки до -2 °С, предупредили синоптики Западно-Сибирского управления.
«Утром местами ожидаются туманы. Днем температура повысится до +11…+16 °С, преимущественно без осадков, однако на юге региона местами возможны небольшие дожди. 2 сентября ночью температура воздуха составит +1…+6 °С, при прояснениях возможны заморозки до 0…-2 °С», — приводит «Сiбдепо» данные специалистов.
Днем в среду потеплеет до +8…+13 °С, а местами до +18 °С. При этом ожидаются дожди, а порывы ветра местами будут достигать 18 м/с. В ночь на четверг в регионе также возможны заморозки до 0…-3 °С. При этом в дневные часы температура воздуха составит +8…+13 °С.