Проливных дождей в Москве на рабочей неделе не будет, а в Кузбасс придут первые заморозки

31 августа 2026, 13:45

Синоптик Ильин: проливных дождей в Москве на текущей неделе не будет

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

На текущей неделе в столичном регионе не ожидается гроз и проливных дождей. Такой прогноз сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его словам, 31 августа в Москве и Подмосковье местами пройдут кратковременные осадки. Воздух прогреется до +17…+22 °С.





«Одним из самых теплых дней станет вторник, 1 сентября, когда воздух столице может прогреться примерно до +23,5 °С, а в области — до +20…+25 °С. Кратковременные дожди могут пройти в западных районах Подмосковья во второй половине дня. Ближе к вечеру они доберутся и до Москвы», — уточнил Ильин в разговоре с Москвой 24.

«Утром местами ожидаются туманы. Днем температура повысится до +11…+16 °С, преимущественно без осадков, однако на юге региона местами возможны небольшие дожди. 2 сентября ночью температура воздуха составит +1…+6 °С, при прояснениях возможны заморозки до 0…-2 °С», — приводит «Сiбдепо» данные специалистов.