Пропавшая пять месяцев назад актриса из Самары связалась с родными
Пропавшая в октябре 2025 года 32-летняя актриса из Самары Екатерина Савельева объявилась спустя пять месяцев. Об этом сообщает kp.ru.
Женщина сама неожиданно вышла связь 16 февраля. Она обратилась к своей невестке Олесе Смирновой с вопросом «Как дела?» в соцсетях, а затем позвонила ей. Савельева рассказала, что отдыхает в Геленджике, и пообещала вернуться домой, чтобы забрать семилетнюю дочь.
После этого разговора Смирновой начали писать неизвестные. Они выражали свое недовольство тем, что семья обратилась в полицию в связи с исчезновением Екатерины.
Перед пропажей актриса сообщила родным, что поедет в Казахстан «на обучение от своей школы». Она сменила имя на Николь Старкову и получила новый паспорт. Близкие заподозрили, что самарчанка могла попасть под влияние сообщества «Мудрость и сила», которое отличается признаками секты: агрессивной рекламой, жесткой иерархией и эзотерическими практиками.
Позже ее якобы видели в одном из местных городов, просящей милостыню. Также выяснилось, что на выполнение заданий «школы» россиянка взяла кредит в размере трех миллионов рублей. Известно, что недавно она рассталась с мужем после десяти лет совместной жизни. Двое детей остались с отцом.
