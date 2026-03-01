Установлена судьба трех из пяти пропавших в Пермском крае туристов

01 марта 2026, 14:22

В Пермском крае нашли трех пропавших туристов, двое из них погибли

Фото: iStock/DarthArt

В Пермском крае нашли троих из пяти пропавших туристов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.