Установлена судьба трех из пяти пропавших в Пермском крае туристов
В Пермском крае нашли троих из пяти пропавших туристов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
По данным ведомства, один мужчина выжил, но получил сильное переохлаждение, двое погибли. Их тела обнаружили недалеко от горы Гроб, в 30 километрах от деревни Золотанка. Остальные ранее пошли пешком за помощью — их поиски продолжаются.
Сейчас одна группа спасателей транспортирует пострадавшего, другие продолжают работать на месте. Всего в операции задействованы 68 человек и 59 единиц техники, включая 34 снегохода и вертолет.
Напомним, 20 февраля незарегистрированная группа из пяти человек выехала на снегоходах в район плато Кваркуш. Вернуться туристы должны были 24 февраля, но перестали выходить на связь.
В регионе развернули оперативный штаб из сотрудников МЧС и волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». К ним также присоединились добровольцы из Башкирии. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
