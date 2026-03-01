Бастрыкину доложат по делу об избиении школьницы в ТЦ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении школьницы группой сверстниц в одном из торговых центров Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в социальных сетях появилась информация о нападении на школьницу. Происходящее участницы конфликта снимали на видео. По этому факту ГСУ СК России по Москве расследует уголовное дело по статье о хулиганстве.
Доклад о текущем ходе расследования представит глава столичного СК. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате.
