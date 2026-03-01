01 марта 2026, 13:58

Главе СК Бастрыкину доложат по делу об избиении школьницы в ТЦ Москвы

Фото: медиасток.рф

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении школьницы группой сверстниц в одном из торговых центров Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.