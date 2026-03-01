В российском торговом центре видели годовалого ребенка на привязи
В одном из торговых центров Казани посетители заметили годовалую девочку. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
Уточняется, что ребенок находился в ходунках, был привязанным и ходил кругами вокруг перил. Очевидцы утверждают, что его в таком виде оставляет отец. По их словам, он привязывает малышку и уходит работать за прилавок.
Прокуратура ранее внесла апелляционное представление на оправдательный приговор жительнице Екатеринбурга Наталии Гусевой по делу о смерти ее трехлетнего сына. 13 февраля коллегия из восьми присяжных признала Гусеву невиновной, после чего ее освободили из-под стражи прямо в зале суда.
Ей вменяли три статьи — убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение ребенку вреда здоровью средней тяжести с особой жестокостью и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
