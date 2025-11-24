В Териберке ветеринары спасли раненого тюленя и выпустили его в Баренцево море

24 ноября 2025, 00:36

Фото: iStock/Ruslan Gubaidullin

Ветеринары спасли раненого тюленя, которого обнаружили местные жители в селе Териберка на берегу Баренцева моря. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.





Тюленя с ранами в туловище заметили днем 23 ноября, а под ночь его уже успели вылечить.



Первоначально около пострадавшего животного дежурили местные жители. Люди боялись, что его загрызут бродячие собаки.



Затем тюленя доставили в безопасное место, где специалисты смогли обработать его раны и провести необходимые медицинские процедуры перед возвращением в естественную среду обитания.





«Слаженно отработали все: сотрудники Росприроднадзора, Минприроды, Минтуризма и предпринимательства, коллеги из дирекции ООПТ, наше турсообщество, ученые и волонтеры», — написал Чибис.