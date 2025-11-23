Бульдог съел трусы своей хозяйки, которые висели на сушилке
Бульдог съел трусы своей хозяйки, которые висели на сушилке. Пса экстренно прооперировали, чтобы спасти от возможного некроза. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Пятилетний пёс Алмазик наслаждался домашней игрой. Вдруг он заметил трусы, висящие на сушилке, и съел их. Жительница Санкт-Петербурга Анна, обнаружив пропажу, предположила, что животное могло сжевать бельё.
Испугавшись за здоровье Алмазика, девушка срочно отвезла его в ветеринарную клинику. Она опасалась, что трусы могли попасть в кишечник, вызвав непроходимость и некроз. В клинике Алмазику сделали УЗИ, подтвердившее наличие трусов в желудке. После операции пёсика вернули Анне вместе с извлечённым бельём.
Читайте также: