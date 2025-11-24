Бешеная лиса едва не растерзала девушку в российском городе
Девушка попала в больницу после нападения бешеной лисы под Омском
Жительницу Омской области едва не растерзала бешеная лиса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Все случилось сегодня утром в городе Калачинск, когда дикий зверь напал я на проходившую мимо девушку. На ее крики прибежал сосед, который с помощью палки отогнал животное.
Вскоре пострадавшая оказалась в больнице, где у нее диагностировали серьезные ранения рук и ног. Омичке потребовалась помощь врачей.
Ранее похожий инцидент произошел утром 6 ноября с жительницей Новосибирска. После нападения на нее лиса вступила в схватку с собакой и погибла.
