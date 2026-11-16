Пропавшего после обрушения дома кота нашли живым спустя четыре дня

16 ноября 2026, 16:44

В Нью-Йорке спустя четыре дня нашли живым кота, пропавшего после обрушения здания

Фото: iStock/Ekaterina Fedulyeva

В Нью-Йорке кот по кличке Айзек, пропавший после обрушения жилого дома, нашелся живым спустя четыре дня. Об этом сообщает издание Local10.