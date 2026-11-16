Пропавшего после обрушения дома кота нашли живым спустя четыре дня
В Нью-Йорке кот по кличке Айзек, пропавший после обрушения жилого дома, нашелся живым спустя четыре дня. Об этом сообщает издание Local10.
Питомец принадлежит 13-летней Зарии Коулман. 11 ноября в Бруклине обрушилось жилое здание, и из соседних домов эвакуировали жильцов, включая семью школьницы. Часть стены их дома оказалась разрушена: в комнате девочки появилась огромная дыра, а кот пропал. Все это время Зария просила помочь найти питомца, но попасть домой сама не могла.
13 ноября школьница посетила пресс-конференцию и со слезами попросила спасателей поискать Айзека, предположив, что он где-то прячется и слишком напуган, чтобы выйти к людям. Кота нашли через два дня: рабочие услышали тихое мяуканье из кухонного шкафа под раковиной. Питомец все это время сидел в своем укрытии.
Зария ждала на улице. Когда спасатели вынесли переноску с котом, она сразу прижала ее к себе. Животное отвезли на осмотр в ветклинику, после чего отпустили домой. О возвращении кота рассказал и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, поблагодарив спасателей, городские службы и волонтеров, которые помогли найти малыша.
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