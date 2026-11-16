Двое туристов купались в океане и погибли

16 ноября 2026, 16:19

The Sun: Двое туристов из США погибли при купании на острове Бимини

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Двое туристов из США погибли во время купания в Атлантическом океане на Багамах. Об этом сообщает газета The Sun.