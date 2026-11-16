Двое туристов купались в океане и погибли
Двое туристов из США погибли во время купания в Атлантическом океане на Багамах. Об этом сообщает газета The Sun.
Инцидент произошел на пляже острова Бимини. 38-летний мужчина и 40-летняя женщина купались вместе с другими отдыхающими, когда их унесло течением. Часть купальщиков удалось вытащить из воды с помощью проходившего мимо парома.
При этом американцы, по данным издания, не реагировали на команды спасателей. Паре провели сердечно-легочную реанимацию, однако туристы не пришли в себя.
Ранее в Татарстане утонули два молодых человека, находясь в автомобиле. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
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