Мужчина мастурбировал на незнакомую девушку в московском метро

16 ноября 2026, 16:20

В Москве арестовали на 15 суток мужчину, мастурбировавшего на девушку в метро

Фото: iStock/spacedrone808

В московском метро пассажир приставал к попутчице. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».