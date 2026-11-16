Мужчина мастурбировал на незнакомую девушку в московском метро
В московском метро пассажир приставал к попутчице. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел 8 ноября около 16:00 на станции «Пролетарская». 49-летний Константин М. встал возле сидевшей на крайнем сиденье девушки, достал половой орган и начал мастурбировать, после чего ткнул ее пахом в локоть.
В суде мужчина частично признал вину. После просмотра видеозаписи он заявил, что, судя по кадрам, виновен, однако «согласно ситуации умысла не было». По его словам, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и ничего не помнит. Извращенца отправили под арест на 15 суток.
Ранее аналогичное наказание за похожее нарушение назначили владельцу фотостудии. Мужчина сел в поезд, следовавший в направлении станции метро «Печатники», и начал заниматься самоудовлетворением на глазах у других пассажиров.
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