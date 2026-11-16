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Сухогруз с турецкими моряками затонул в Черном море

Спасатели ищут 12 турецких моряков с затонувшего у берегов Болгарии сухогруза
Фото: iStock/Medvedkov

В Черном море затонул сухогруз Betul 8 под флагом Сомали, на борту которого находились турецкие моряки. Об этом сообщило издание Dünya на своей странице в социальной сети X.



В публикации говорится, что судно ушло под воду у берегов Болгарии — оно перевозило пшеницу из Румынии в Египет. Сейчас спасатели ведут поиски 12 пропавших моряков. Поисково-спасательные работы проводятся при участии Турции, Болгарии и Румынии, также проверяется версия о том, что сухогруз затонул в результате взрыва.

Ранее сообщалось, что в южной части Персидского залива затонул супертанкер, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти. Судно подорвалось на морской мине, после чего на нем вспыхнул сильный пожар.

Лидия Пономарева

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