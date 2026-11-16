Сухогруз с турецкими моряками затонул в Черном море

16 ноября 2026, 16:33

Спасатели ищут 12 турецких моряков с затонувшего у берегов Болгарии сухогруза

Фото: iStock/Medvedkov

В Черном море затонул сухогруз Betul 8 под флагом Сомали, на борту которого находились турецкие моряки. Об этом сообщило издание Dünya на своей странице в социальной сети X.