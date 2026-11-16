Сухогруз с турецкими моряками затонул в Черном море
В Черном море затонул сухогруз Betul 8 под флагом Сомали, на борту которого находились турецкие моряки. Об этом сообщило издание Dünya на своей странице в социальной сети X.
В публикации говорится, что судно ушло под воду у берегов Болгарии — оно перевозило пшеницу из Румынии в Египет. Сейчас спасатели ведут поиски 12 пропавших моряков. Поисково-спасательные работы проводятся при участии Турции, Болгарии и Румынии, также проверяется версия о том, что сухогруз затонул в результате взрыва.
Ранее сообщалось, что в южной части Персидского залива затонул супертанкер, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти. Судно подорвалось на морской мине, после чего на нем вспыхнул сильный пожар.
Читайте также: