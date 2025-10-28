Усольцевым может грозить уголовная ответственность

28 октября 2025, 17:30

Русяев: Усольцевым могут грозить статьи за ложный донос и мошенничество

Фото: istockphoto/sakhorn38

Родственникам пропавших Усольцевых при инсценировке исчезновения грозят уголовные статьи за мошенничество и за заведомо ложный донос — окончательная квалификация и тяжесть наказания зависят от конкретных действий подозреваемых.