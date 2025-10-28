Усольцевым может грозить уголовная ответственность
Родственникам пропавших Усольцевых при инсценировке исчезновения грозят уголовные статьи за мошенничество и за заведомо ложный донос — окончательная квалификация и тяжесть наказания зависят от конкретных действий подозреваемых.
Об этом сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев.
Если кто‑то сознательно сообщал ложные сведения о преступлении — например инсценировал нападение или смерть — это подпадает под заведомо ложный донос. При создании поддельных доказательств максимум по статье — до шести лет лишения свободы.
Получение страховых выплат, пособий или иных средств, основанных на заявленной гибели или пропаже, может квалифицироваться как мошенничество и тоже влечь уголовное преследование. Русяев также отметил, что в случае незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска или без документов родственникам может грозить ответственность по соответствующей санкции.
