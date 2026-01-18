Пропускающим обед работникам пригрозили серьезными последствиями

18 января 2026, 08:58

Юрист Русяев: За игнорирование обеда работникам грозят выговор или замечание

Фото: iStock/jacoblund

За пропуск обеда работники могут получить выговор или замечание от начальства. Об этом заявил юрист, бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, передает RT.