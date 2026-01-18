Пропускающим обед работникам пригрозили серьезными последствиями
За пропуск обеда работники могут получить выговор или замечание от начальства. Об этом заявил юрист, бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, передает RT.
Согласно статье 108 Трудового кодекса, в течение рабочего дня для сотрудников предусмотрен перерыв для отдыха и питания, продолжительность которого может варьироваться от получаса до двух часов. Это регламентируется правилами внутреннего распорядка или устанавливается по соглашению с работодателем.
Юрист отметил, что исключения составляют смены, длящиеся до четырех часов, в которых перерыв может не предоставляться, а также работы, где по условиям производства предоставление стандартного перерыва невозможно.
Русяев подчеркнул, что если работник не ест во время перерыва, но при этом отдыхает и не выполняет своих трудовых обязанностей, дисциплинарные меры не применяются. Сотрудник имеет право использовать время перерыва по своему усмотрению, и работодатель не вправе контролировать его действия в этот период. Однако, если работник не уходит на обед и продолжает работу, ситуация меняется, уточнил специалист.
Работодатель может потребовать от сотрудника прекратить трудовую деятельность во время перерыва, например, по соображениям охраны труда, организации производственного процесса или учета рабочего времени. Если работник не выполнит это требование, его можно будет привлечь к дисциплинарной ответственности.
В случае повторного нарушения возможны дисциплинарные взыскания в виде замечания или выговора в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса, сообщил Русяев. При систематическом несоблюдении правил могут возникнуть основания для увольнения.
