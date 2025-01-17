Прорыв трубопровода в Подольске пообещали устранить к вечеру

ЧП в Подольске / (Фото: телеграм-канал Григория Артамонова)
На улице Кирова в Подольске обнаружили прорыв трубопровода. Он будет устранён к вечеру, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
«Выехал на место аварии. Службы оперативно обнаружили утечку и сейчас восстанавливают подачу ресурса. В наличии есть вся необходимая техника и материалы. Специалисты заменят около четырёх метров сетей до 19:00, а затем приступят к заполнению системы. Тепло должно вернуться в квартиры уже к 21:00. Держу все работы на личном контроле», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.Он добавил, что этот участок магистральной сети будет включён в госпрограмму по модернизации объектов теплоснабжения. Реконструкцию начнут после завершении отопительного сезона.
ЧП в Подольске / (Фото: телеграм-канал Григория Артамонова)
Как напомнил Артамонов, получить всю необходимую информацию можно по телефонам единой горячей линии и единой дежурной диспетчерской службы: +7(495)663-99-99; +7(4967)55-57-98.
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Лора Луганская