«Легенды хоккея» в первом матче года сыграют с жителями Подольска

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подольск 18 января примет первую в новом году игру команды «Легенды хоккея» с любительской сборной местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Встреча пройдёт в рамках четвёртого зимнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». По многолетней традиции все игры проекта устраивают на хоккейных коробках под открытым небом, однако из-за погодных условий было решено провести матч в ледовом дворце «Витязь».
Тренирует «Легенд» уже четыре сезона двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. Комментировать матч будет спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Также по традиции перед началом гала-матча для юных хоккеистов пройдёт мастер-класс от Сергея Конькова. Двукратный обладатель Кубка Гагарина поделится секретами мастерства. Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в викторине и розыгрышах призов с автографами хоккейных звёзд.
Матч пройдёт в Подольске по адресу ул. Кирова, 63А, ледовый дворец «Витязь». Программа мероприятия начнётся в 10:00.
Со старта проекта «Выходи во двор» «Легенды хоккея» провели более 30 матчей с любительскими коллективами разных городских округов Подмосковья. Всего игры собрали более 45 тыс. болельщиков.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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«На первую игру 2025-го капитан «Легенд хоккея», двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выведет команду в боевом составе. На лёд выйдут прославленные хоккеисты Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин. К именитым игрокам присоединятся телеведущая Наталья Кларк, артисты театра и кино, звёзды сериала «Молодёжка» Иван Мулин, Тимур Ефременков, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев», – говорится в сообщении.
Тренирует «Легенд» уже четыре сезона двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. Комментировать матч будет спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Также по традиции перед началом гала-матча для юных хоккеистов пройдёт мастер-класс от Сергея Конькова. Двукратный обладатель Кубка Гагарина поделится секретами мастерства. Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в викторине и розыгрышах призов с автографами хоккейных звёзд.
Матч пройдёт в Подольске по адресу ул. Кирова, 63А, ледовый дворец «Витязь». Программа мероприятия начнётся в 10:00.
Со старта проекта «Выходи во двор» «Легенды хоккея» провели более 30 матчей с любительскими коллективами разных городских округов Подмосковья. Всего игры собрали более 45 тыс. болельщиков.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Лора Луганская